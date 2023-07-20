Сенс Банк виводять з ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ

Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в четвер, 20 липня.

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"Правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ "Сенс Банк", – повідомив Пишний на екстреному брифінгу.

Національний банк пропонує Кабінету міністрів націоналізувати його.

З 21 липня в Сенс Банку запроваджується тимчасова адміністрація, адміністратором буде начальниця управління раннього реагування ФГВФО Вікторія Степанець. Очікується, що вона триватиме не більше двох днів після ухвалення Кабінетом міністрів рішення про націоналізацію за 1 гривню, і уже з понеділка він стане державним.

Протягом цього часу банк працюватиме практично у звичайному режимі, тимчасова адміністрація повинна пройти максимально непомітно для клієнтів.

"Обмежень на кошти фізичних осіб не буде. Всі зможуть користуватися коштами в межах лімітів, встановлених банком або НБУ. Не буде обмежень щодо зняття готівки в банкоматах в межах ліміту. Не буде обмежень по використанню овердрафтів у межах лімітів", – сказала директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

"Що стосується юридичних осіб. Зараз СЕП заблоковано, тому що це вимога чинного законодавства. Ми працюємо на приймання платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть ходити завтра з другої половини дня", – додала вона.

ДОВІДКА. У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції. В Україні такий банк один – Сенс. Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок має зробити Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів має розглянути пропозицію НБУ та вирішити – бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.

Пишний заявив, що пов'язаність Сенс Банку з російськими власниками завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на його діяльність. У період з 1 березня 2022 року по 1 липня 2023 року регулятивний капітал банку зменшився на 50%, тоді як в інших системно важливих банках за цей же період вин виріс на 29%. Банк був рекордсменом за збитковістю за минулий рік.

Продати банк власники не можуть через санкції та позбавлення права голосу за належними частками у зв'язку з визнанням їхньої репутації небездоганною.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 01 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі підприємців) становить 44 323 млн грн.

За таких умов, заявив НБУ, виведення Сенс Банку з ринку з його подальшою націоналізацією, є безальтернативним варіантом.

Після націоналізації частка держави на банківському ринку збільшиться на 3,3 в.п. до 56%. "Це не критичний показник", – сказав голова НБУ.