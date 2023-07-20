Сенс Банк виводять з ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ
Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в четвер, 20 липня.
ДОВІДКА. У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції.
В Україні такий банк один – Сенс.
Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок має зробити Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів має розглянути пропозицію НБУ та вирішити – бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.
Пишний заявив, що пов'язаність Сенс Банку з російськими власниками завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на його діяльність. У період з 1 березня 2022 року по 1 липня 2023 року регулятивний капітал банку зменшився на 50%, тоді як в інших системно важливих банках за цей же період вин виріс на 29%. Банк був рекордсменом за збитковістю за минулий рік.
Продати банк власники не можуть через санкції та позбавлення права голосу за належними частками у зв'язку з визнанням їхньої репутації небездоганною.
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 01 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі підприємців) становить 44 323 млн грн.
За таких умов, заявив НБУ, виведення Сенс Банку з ринку з його подальшою націоналізацією, є безальтернативним варіантом.
Після націоналізації частка держави на банківському ринку збільшиться на 3,3 в.п. до 56%. "Це не критичний показник", – сказав голова НБУ.
- АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.
- Компанія ABH Holdings S.A., який є номінальним власником акцій Сенс Банку, збирається судитися з Україною у випадку націоналізації банку.
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