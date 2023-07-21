Мінфін планує продати Сенс Банк після війни
Міністерство фінансів, яке стане власником Сенс Банк в рамках націоналізації, після війни планує його продати. Про це повідомляється на сайті міністерства.
"Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку. [...] Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк", – повідомило міністерство.
Сенс Банк заснований у 1993 році під назвою банк "Віто", у 1996 році його перейменували у Київський інвестиційний банк, а з 2001 до 2022 року працював під російським брендом Альфа-Банк. Після початку повномасштабної війни банк змінив назву, але залишився у власності росіян Андрія Косогова (40,96%), Михайла Фрідмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).
- 20 липня Національний банк вирішив вивести банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- З 21 липня в Сенс Банку почала працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Очікується, що вона триватиме тільки до кінця вихідних, і уже з понеділка він стане державним.
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