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Мінфін планує продати Сенс Банк після війни

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:54
Мінфін планує продати Сенс Банк після війни - Фото
Фото: Сенс Банк

Міністерство фінансів, яке стане власником Сенс Банк в рамках націоналізації, після війни планує його продати. Про це повідомляється на сайті міністерства.

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"Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку. [...] Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк", – повідомило міністерство.

Сенс Банк заснований у 1993 році під назвою банк "Віто", у 1996 році його перейменували у Київський інвестиційний банк, а з 2001 до 2022 року працював під російським брендом Альфа-Банк. Після початку повномасштабної війни банк змінив назву, але залишився у власності росіян Андрія Косогова (40,96%), Михайла Фрідмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).

Андрій Водяний
банкиМінфінсенс банк
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