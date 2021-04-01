НБУ разрешил собственнику Dragon Capital Фиале купить банк Новинского
Национальный банк Украины согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital. Кроме того, регулятор разрешил бывшему топ-менеджеру Альфа Банка Ивану Свитеку приобрести напрямую 24,99% акций этого банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Такие решения 1 апреля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем по результатам анализа пакетов документов заявителей.
АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка – компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский.
Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиаходлинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.
- Ранее в интервью LIGA.net глава Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что компания рассматривает варианты с покупкой розничного банка. В конце 2019 года Dragon Capital предварительно договорилась с польским Getin Holding о покупке украинского Идея Банка, однако из-за начала кризиса, связанного с COVID, сделка сорвалась.
- 22 декабря АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести акции Юнекс Банка.
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