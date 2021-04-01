НБУ разрешил собственнику Dragon Capital Фиале купить банк Новинского

Национальный банк Украины согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital. Кроме того, регулятор разрешил бывшему топ-менеджеру Альфа Банка Ивану Свитеку приобрести напрямую 24,99% акций этого банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Такие решения 1 апреля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем по результатам анализа пакетов документов заявителей.

АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка – компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский. Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиаходлинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.

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Юрий Тарасовский

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