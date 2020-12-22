Dragon Capital хочет купить банк Новинского
22.12.2020, 10:45
Юнекс Банк (Фото: unexbank.ua)
Инвестиционная компания Dragon Capital (Кипр) собирается купить акции банка АО "Юнекс Банк". Об этом говорится в проекте повестки дня Антимонопольного комитета Украины.
Dragon Capital хочет купить количество акций, которое обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления компании.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Решение АМКУ должен принять сегодня, 22 декабря.
АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD, ей принадлежит 94,9% акций. Конечный бенефициар этой компании - народный депутат Вадим Новинский.
- В апреле 2018 года в Withine Investments Вадима Новинского заявили о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций Юнекс Банка.
- 6 ноября 2020 года Национальный банк Украины определил самые убыточные банки. Юнекс Банк был на пятом месте с убытком в 23 млн грн.
- 18 декабря Юнекс Банк оказался среди главных нарушителей нормативов НБУ. Банк превысил максимальный размер кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии