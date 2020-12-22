Dragon Capital хочет купить банк Новинского

Инвестиционная компания Dragon Capital (Кипр) собирается купить акции банка АО "Юнекс Банк". Об этом говорится в проекте повестки дня Антимонопольного комитета Украины.

Dragon Capital хочет купить количество акций, которое обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Решение АМКУ должен принять сегодня, 22 декабря.

АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD, ей принадлежит 94,9% акций. Конечный бенефициар этой компании - народный депутат Вадим Новинский.

В апреле 2018 года в Withine Investments Вадима Новинского заявили о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций Юнекс Банка.

6 ноября 2020 года Национальный банк Украины определил самые убыточные банки. Юнекс Банк был на пятом месте с убытком в 23 млн грн.

18 декабря Юнекс Банк оказался среди главных нарушителей нормативов НБУ. Банк превысил максимальный размер кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.