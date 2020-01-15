АМКУ разрешил Томашу Фиале купить банк

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акций Идея Банк. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно решению комитета, Dragon Capital получил разрешение на покупку акций, "которая обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества".

В конце декабря сообщалось, что польская компания Getin Holding S.A. и Dragon Capital в ближайшее время могут закрыть сделку о продаже Идея Банк. Согласно договору об условиях продажи, цена акций Идея Банк Украина составляет в эквиваленте 1,368 млрд грн (около $58 млн).

В октябре 2019 года сообщалось, что польский холдинг подписал с неназванным инвестфондом соглашение, согласно которому фонд выкупит до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО Нью Финанс Сервис со штаб-квартирой в Киеве.

В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составлял 877,5 млн грн ($35 млн).

В состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Его крупнейшим бенефициаром является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.



Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.