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Идея Банк выставлен на продажу

Идея Банк выставлен на продажу
22.10.2019, 18:15

Польский владелец Идея Банк решил избавиться от активов в Украине

Польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинский Идея Банк. Об этом он сообщил 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи, пишет FinClub.

В сообщении говорится, что холдинг подписал с неназванным инвестфондом соглашение, согласно которому фонд выкупит до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО Нью Финанс Сервис со штаб-квартирой в Киеве.

Фонд проведет шестинедельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить Фонду исключительные права на переговоры о продаже Идея Банка и Нью Финанс Сервис на период до 1 января 2020 года. Сделки по продаже могут состояться в первом квартале 2020-го.

Письмо о намерениях не является обязательством сторон заключать финальные договоры купли-продажи активов.

Акции холдинга на Варшавской бирже подскочили на 14,5% после публикации сообщения о намерениях, отмечает издание.

Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составлял 877,5 млн грн ($35 млн).

В состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Его крупнейшим бенефициаром является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.
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Идея Банк
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