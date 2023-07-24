Ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства – Офіс генпрокурора
Правоохоронні органи України вважають, що колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Про це повідомляється на сайті СБУ та Офісу генерального прокурора.
Вони не вказують назву банку напряму, але називають його системно важливим банком, виведеним з ринку для подальшого передання на користь держави. Такий банк в Україні один – це Сенс Банк, який з 22 липня належить Міністерству фінансів. Співрозмовник в правоохоронних органах підтвердив LIGA.net, що йдеться саме про Сенс Банк.
"[Колишні власники] планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", – розказали в Офісі генпрокурора.
У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів відбулися обшуки, де, як стверджують правоохоронні органи, вдалося знайти докази незаконної діяльності.
Її кваліфікують за ст. 110-2 Кримінального кодексу – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у Росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.
- 20 липня Національний банк вирішив вивести банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- Сенс Банк з 2001 до 2022 року працював під російським брендом Альфа-Банк. Після початку повномасштабної війни він змінив назву, але залишився у власності росіян Андрія Косогова (40,96%), Михайла Фрідмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).
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