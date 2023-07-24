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Экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 13:23
Экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства – Офис генпрокурора - Фото
Фото: Википедия

Правоохранительные органы Украины считают, что бывшие российские владельцы одного из крупнейших банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Об этом сообщается на сайте СБУ и Офиса генерального прокурора.

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Они не указывают название банка напрямую, но называют его системно важным банком, выведенным с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один – это Сенс Банк, который с 22 июля принадлежит Министерству финансов. Собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net, что речь идет именно о Сенс Банке.

"[Бывшие владельцы] планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства", – рассказали в Офисе генпрокурора.

В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров прошли обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.

Ее квалифицируют по ст. 110-2 Уголовного кодекса – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в России, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.

  • 20 июля Национальный банк решил вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
  • Сенс Банк с 2001 по 2022 год работал под российским брендом Альфа-Банк. После начала полномасштабной войны он сменил название, но остался в собственности россиян Андрея Косогова (40,96%), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).
Андрей Водяный
Юрий Смирнов
сбубанкимихаил фридманпетр авенАндрей Косогов
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