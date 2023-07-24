У Сенс Банк призначили нових членів правління та наглядової ради: хто вони

За поданням Міністерства фінансів новими членами правління націоналізованого Сенс Банку стали Олена Зубченко (заступниця голови правління), Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов. Список нових членів правління опубліковано на сайті банку.

Сенс Банк поки не надав детальної інформації про нових членів правління.

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Раніше Олена Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну, уточнює агентство Інтерфакс-Україна.

Олексій Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, з 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку та відповідав за напрям ризик-менеджменту. До цього працював у Credit Agriclole також у сфері управління ризиками.

Андрій Соколов, за даними LinkedIn, з кінця 2017 року працював у банку "Південний", зокрема з квітня 2020 року – головою департаменту корпоративного бізнесу.

Інна Тютюн, за інформацією в LinkedIn, з червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше – заступницею голови правління Укргазбанку.

Як зазначено на сайті банку, новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду Укрзалізниці.

Ще двома незалежними членами наглядової ради стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк – голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступниця якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.

Представниками держави у наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який з травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, та секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи у Мін'юсті.

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