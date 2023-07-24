В Сенс Банк назначили новых членов правления и наблюдательного совета: кто они

По представлению Министерства финансов новыми членами правления национализированного Сенс Банка стали Елена Зубченко (заместитель главы правления), Алексей Шклярук, Инна Тютюн и Андрей Соколов. Список новых членов правления опубликован на сайте банка.

Сенс Банк пока не предоставил подробную информацию о новых членах правления.

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Ранее Елена Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина, уточняет агентство Интерфакс-Украина.

Алексей Шклярук, согласно информации в LinkedIn, с 2016 года занимал должность члена правления Агропросперис Банка и отвечал за направление риск-менеджмента. До этого работал в Credit Agriclole также в сфере управления рисками.

Андрей Соколов, по данным в LinkedIn, с конца 2017 года работал в банке "Пивденный", в том числе с апреля 2020 года – главой департамента корпоративного бизнеса.

Инна Тютюн, по информации в LinkedIn, с июня 2018 года была заместителем председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, а ранее – заместителем председателя правления Укргазбанка.

Как указано на сайте банка, новым председателем наблюдательного совета Сенс Банка после его национализации по представлению Министерства финансов стал экс-председатель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, возглавлявший несколько лет назад наблюдательный совет Укрзалізниці.

Еще двумя независимыми членами наблюдательного совета стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк – председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, заместитель которого Инна Тютюн вошла в правление банка.

Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Андрей Свистун, который с мая по ноябрь прошлого года входил в наблюдательный совет государственного Укргазбанка, и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против России Владислав Власюк, имеющий большой опыт работы в Минюсте.

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