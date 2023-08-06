Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку після націоналізації

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку після його націоналізації з "cc" до "ccc-" та підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті (LTFC) на рівні "CCC-" та довгостроковий РДЕ у національній валюті (LTLC) на рівні "CCC", повідомляється на сайті агентства.

Це підвищення рейтингу стійкості відображає думку агентства про помірно нижчий ризик банкрутства Сенс Банку після націоналізації. Агентство вважає, що це стало можливим завдяки більш стійкій якості активів та покращеній прибутковості банку, а також менш жорстким операційним умовам, ніж очікувалося раніше.

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Підтверджений на рівні "A(ukr)", національний довгостроковий рейтинг банку отримав прогноз "Позитивний". Ця зміна прогнозу відображає впевненість агентства в тому, що націоналізація Сенс Банку може зміцнити його кредитоспроможність порівняно з іншими місцевими банками.

Щодо рейтингу державної підтримки (GSR), то він залишився на рівні "немає підтримки". Агентство вважає, що у разі порушення банком мінімальних вимог до капіталу рекапіталізація в найближчому майбутньому є малоймовірною.

Щодо вкладів фізичних осіб у національній валюті в Сенс Банку, вони впали на 18% до кінця першого кварталу 2023 року з початку війни. Така ситуація відображає пошкодження репутації банку під час попередніх власників. Однак з початку року депозити зросли на 2%, і агентство очікує, що депозитна база банку буде стабільнішою за державної власності.

На позитивний результат мали вплив також чистий прибуток банку в першому кварталі цього року, а також норматив основного капіталу, який становив 14,7% на кінець семи місяців 2023 року, що перевищує нормативний мінімум у 7%.