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Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка после национализации

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 12:41
Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка после национализации - Фото
Фото - пресслужба Сенс Банк

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сэнс Банка после его национализации с "cc" до "ccc-" и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте (LTFC) на уровне "CCC-" и долгосрочный РДЭ в национальной валюте (LTLC) на уровне "CCC", сообщается на сайте агентства.

Это повышение рейтинга устойчивости отражает мнение агентства об умеренно низшем риске банкротства Сенс Банка после национализации. Агентство считает, что это стало возможным благодаря более устойчивому качеству активов и улучшенной доходности банка, а также менее жестким операционным условиям, чем ожидалось ранее.

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Подтвержденный на уровне "A(ukr)", национальный долгосрочный рейтинг банка получил прогноз "Позитивный". Это изменение прогноза отражает уверенность агентства в том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.

Что касается рейтинга государственной поддержки (GSR), то он остался на уровне "нет поддержки". Агентство считает, что в случае нарушения банком минимальных требований к капиталу рекапитализация в ближайшем будущем маловероятна.

Относительно вкладов физических лиц в национальной валюте в Сенс Банке они упали на 18% к концу первого квартала 2023 года с начала войны. Такая ситуация отражает повреждение репутации банка во время предыдущих владельцев. Однако с начала года депозиты выросли на 2%, и агентство ожидает, что депозитная база банка будет стабильнее государственной собственности.

На положительный результат оказали влияние чистая прибыль банка в первом квартале этого года, а также норматив основного капитала, который составил 14,7% на конец семи месяцев 2023 года, что превышает нормативный минимум в 7%.

Наталия Софиенко
fitch ratingsсенс банк
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