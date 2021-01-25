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IFC получила право войти в капитал Укргазбанка: подписано кредитное соглашение

25.01.2021, 16:49
IFC получила право войти в капитал Укргазбанка: подписано кредитное соглашение - Фото
Церемония подписания соглашения между IFC и Укргазбанком (Фото: скриншон НБУ/Youtube)

Международная финансовая корпорация (IFC, член группы Всемирного банка) подписала соглашение с государственным Укргазбанком на 30 млн евро, согласно которому IFC получила право конвертировать этот кредит в акционерный капитал банка. Церемония подписания соглашения транслировалась на официальном сайте НБУ. 

Соглашение подписано сроком на пять лет и предоставляет право IFC конвертировать до 20% кредитных средств в акционерный капитал банка.

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В частности, соглашение предполагает опцион на продажу акций банка на дату конвертации, что оставляет за IFC возможность в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций.

Как подчеркнул министр финансов Сергей Марченко, правительство работает над уменьшением доли государства в банковской системе до 25%, как это предусмотрено международными обязательствами.

Также импленментация соглашения является одним из обязательств Украины в рамках совместной с МВФ программы stand-by.

Укргазбанк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. 94,94% акционерного капитала банка принадлежит государству в лице министерства финансов.

  • В ноябре 2017 года Минфин, Укргазбанк и IFC подписали меморандум о принципах приватизации этого государственного банка. В дальнейшем, представители Минфина провели более 50 встреч с специалистами IFC и их юридическими консультантами о согласовании соглашения между Укргазбанком и IFC. В 2019 году Совет директоров IFC утвердил решение о предоставлении Укргазбанку кредита с опцией конвертации его в акционерный капитал. В июне 2020 года Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать соглашение. 21 мая 2020 года IFC признала Укргазбанк лучшим банком-эмитентом в Восточной Европе в 2019 году.

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Роман Брыль
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