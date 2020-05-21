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21.05.2020, 14:16

IFC признала Укргазбанк лучшим банком в Восточной Европе

IFC признала Укргазбанк лучшим банком в Восточной Европе - Фото

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко отметил, что сотрудничество с IFC позволяет открывать новые рынки для украинских производителей

Международная финансовая корпорация (IFC, член группы Всемирного банка) признала Укргазбанк лучшим банком-эмитентом в Восточной Европе в 2019 году. В этом году победа в номинации GTFP 2019 Best Issuing bank Partner in Eastern Europe досталась госбанку.

Как указано на сайте банка, это отличие работы за достижения в Глобальной программе IFC по поддержке торгового финансирования, к которой госбанк присоединился осенью 2017 года.

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко отметил, что сотрудничество с такой мощной корпорацией как IFC, позволяет открывать новые рынки для украинских производителей, увеличивать и расширять внешнеторговые операции, таким образом стимулируя экономический рост Украины.

Благодаря сотрудничеству с МФК, Укргазбанк первым в Украине начал инвестировать в экологические проекты, где каждая инвестиция имеет мощное социальное влияние. А присоединение к Глобальной программе поддержки торговли предоставило Укргазбанку возможность увеличить объемы финансирования внешнеэкономических контрактов своих клиентов.

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Теги: IFC, Укргазбанк
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