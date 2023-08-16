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НБУ порахував частку держави в банківському секторі після націоналізації Сенс Банку

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 15:56
НБУ порахував частку держави в банківському секторі після націоналізації Сенс Банку - Фото
Фото: Сенс Банк

Частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку збільшилась до 53,2% за чистими активами. Про це йдеться у серпневому огляді НБУ про стан банківського сектору.

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Без урахування Сенс Банку частка держави зменшилася б з 50,8% до 50,2%.

За депозитами фізичних осіб частка держави збільшилась з 60,4% до 65,1% (без Сенс Банку – 60,7%).

Загалом в Україні станом на середину серпня 2023 року нараховується 64 банки, з них п'ять державних. Найбільший з-поміж них – державний ПриватБанк, на який припадає 22,4% чистих активів банківського сектору і 36% депозитів. Для порівняння: частка Сенс Банку – 3,0% та 4,4% відповідно.

Банківський огляд стосується другого кварталу, Сенс Банк перекласифікували з групи банків з іноземним капіталом до групи державних уже на початку третього кварталу.

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Андрій Водяний
націоналізаціябанкиНБУсенс банк
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