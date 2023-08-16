НБУ посчитал долю государства в банковском секторе после национализации Сенс Банка
Доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка увеличилась до 53,2% по чистым активам. Об этом говорится в августовском обзоре НБУ о состоянии банковского сектора.
Без учета Сенс Банка доля государства уменьшилась бы с 50,8% до 50,2%.
По депозитам физических лиц доля государства увеличилась с 60,4% до 65,1% (без Сенс Банка – 60,7%).
Всего в Украине на середину августа 2023 года насчитывается 64 банка, из них пять государственных. Крупнейший из них – государственный ПриватБанк, на который приходится 22,4% чистых активов банковского сектора и 36% депозитов. Для сравнения: доля Сенс Банка – 3,0% и 4,4% соответственно.
Банковский обзор касается второго квартала, Сенс Банк был переклассифицирован из группы банков с иностранным капиталом в группу государственных уже в начале третьего квартала.
- 20 июля 2023 года Национальный банк решил вывести Сенс Банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 июля Сенс Банк официально стал государственным, а 24 июля там назначили новых членов правления и наблюдательного совета.
- 24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства.
- В начале августа Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка после национализации.
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