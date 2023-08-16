НБУ посчитал долю государства в банковском секторе после национализации Сенс Банка

Доля государства в банковском секторе Украины после национализации Сенс Банка увеличилась до 53,2% по чистым активам. Об этом говорится в августовском обзоре НБУ о состоянии банковского сектора.

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Без учета Сенс Банка доля государства уменьшилась бы с 50,8% до 50,2%.

По депозитам физических лиц доля государства увеличилась с 60,4% до 65,1% (без Сенс Банка – 60,7%).

Всего в Украине на середину августа 2023 года насчитывается 64 банка, из них пять государственных. Крупнейший из них – государственный ПриватБанк, на который приходится 22,4% чистых активов банковского сектора и 36% депозитов. Для сравнения: доля Сенс Банка – 3,0% и 4,4% соответственно.

Банковский обзор касается второго квартала, Сенс Банк был переклассифицирован из группы банков с иностранным капиталом в группу государственных уже в начале третьего квартала.

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