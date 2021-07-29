Ощадбанк согласовывает с ЕБРР кредит в 100 млн евро: куда пойдут деньги

Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития по кредиту в 100 млн евро. Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Предполагается, что ЕБРР как кредитор будет иметь опцию конвертации долга в акции Ощадбанка.

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"Впервые сумму запланированной сделки были озвучены публично – до 100 млн евро в эквиваленте. Это существенный прогресс в активизации сотрудничества между Ощадбанком и ЕБРР", – написал Наумов в Facebook.

Он отметил, что это существенный шаг к приватизации Ощадбанка, определенный правительством как стратегическая цель. По словам главы правления банка, эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса.

"Впереди согласования позиций всех участников сделки и достаточно сложный процесс подготовки сделки. Со своей стороны мы будем делать все от нас зависящее, чтобы подписание необходимых документов состоялось без задержек", – резюмировал Наумов.

5 марта 2021 года набсовет Ощадбанка утвердил Елену Малинскую победителем конкурса на замещение должности члена правления, ответственного за подготовку банка к приватизации к 2025 году. 15 июня Квалификационная комиссия НБУ не утвердила Елену Малинскую на должность члена правления Ощадбанка.

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Наталия Софиенко

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