Ощадбанк согласовывает с ЕБРР кредит в 100 млн евро: куда пойдут деньги
Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития по кредиту в 100 млн евро. Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Предполагается, что ЕБРР как кредитор будет иметь опцию конвертации долга в акции Ощадбанка.
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"Впервые сумму запланированной сделки были озвучены публично – до 100 млн евро в эквиваленте. Это существенный прогресс в активизации сотрудничества между Ощадбанком и ЕБРР", – написал Наумов в Facebook.
Он отметил, что это существенный шаг к приватизации Ощадбанка, определенный правительством как стратегическая цель. По словам главы правления банка, эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса.
"Впереди согласования позиций всех участников сделки и достаточно сложный процесс подготовки сделки. Со своей стороны мы будем делать все от нас зависящее, чтобы подписание необходимых документов состоялось без задержек", – резюмировал Наумов.
- 5 марта 2021 года набсовет Ощадбанка утвердил Елену Малинскую победителем конкурса на замещение должности члена правления, ответственного за подготовку банка к приватизации к 2025 году. 15 июня Квалификационная комиссия НБУ не утвердила Елену Малинскую на должность члена правления Ощадбанка.
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