В Ощадбанке новый член правления: будет готовить банк к приватизации. Что о ней известно
Наблюдательный совет Ощадбанка утвердил Елену Малинскую победителем конкурса на замещение должности члена правления, ответственного за подготовку банка к полной или частичной приватизации к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.
К работе Малинская приступит 5 апреля 2021 года, контракт рассчитан на 5 лет. Главной задачей нового члена правления станет координация программы внутренней трансформации банка, повышение его эффективности и коммерциализация Ощадбанка.
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"Конечной целью трансформации является мажоритарная или полная приватизация Ощадбанка к концу 2025 года", – говорится в сообщении.
Елена Малинская начала свою карьеру в аудиторской компании Arthur Andersen где работала в киевском и американском офисах компании. Опыт работы в финансовом секторе – более 20 лет, из которых 19 лет – на руководящих должностях в украинских банках.
С февраля 2014 года по август 2020 года занимал должность председателя правления Банка Кредит Днепр. До этого работала председателем правления Энергобанка, заместителем председателя правления-финансовым директором Альфа-Банка, заместителем председателя правления-финансовым директором ПроКредит Банка.
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