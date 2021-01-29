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Ощадбанк отчитался об увеличении прибыли пятый год подряд

29.01.2021, 12:57
Ощадбанк отчитался об увеличении прибыли пятый год подряд - Фото
Фото: LIGA.net

Государственный Ощадбанк в 2020 году получил 2,8 млрд грн чистой прибыли, что на 2,5 млрд грн больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 2016 года банк продолжает работать с прибылью. Чистый процентный доход в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 2,5 млрд грн (на 45,4%) и составил около 8 млрд грн.

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В банке отмечают, что результата удалось достичь "за счет уменьшения процентных расходов вследствие удешевления фондирования".

Чистый комиссионный доход банка увеличился на 18,1% и составил почти 5 млрд грн, в основном за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.

Прирост депозитного портфеля банка в 2020 году составил более 9 млрд грн (10%), из них по депозитам физических лиц – 4,9 млрд грн, по депозитам субъектов хозяйствования – 4,3 млрд грн. Кредитный портфель за год уменьшился на 3% – до 63,2 млрд грн.

"В отчетном году Ощадбанк продолжил работу по уменьшению объемов проблемной задолженности: уровень неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился с 49% до 24%. В течение года удалось реструктуризировать кредитов на общую сумму 16,4 млрд грн. В делах по неработающим кредитам суды вынесли вердикты в пользу Ощадбанка на сумму 3,9 млрд грн, из которых банку удалось вернуть 2,8 млрд грн", – отметили в банке.

По состоянию на конец 2020 года собственный капитал банка составляет 22 млрд грн. В 2020 году Ощадбанк уплатил налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на сумму 3,4 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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