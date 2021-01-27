ПриватБанк об итогах 2020 года: прибыль сократилась на 22,4%

ПриватБанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По итогам года банком сформированы резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии COVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

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Активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило ПриватБанку в 2020 году в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% – до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов. Денежные средства на текущих счетах опережали рост срочных депозитов.

Чистый кредитный портфель банка сократился на 8% до 55,0 млрд грн в результате приостановления увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам.

Всего с обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн прибыли.

Инвестиционный портфель Приватбанка по итогам года, включает, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне.

В период нестабильности на рынке этот показатель увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 15,8 млрд грн разовых доходов банка. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов. После национализации ПриватБанк ввел четкую последовательную политику управления активами и обязательствами.

В 2020 году административные и операционные расходы ПриватБанка выросли на 19%, в том числе расходы на оплату труда персонала выросли на 12% и составили 15,7 млрд грн.

Объемы средств клиентов в ПриватБанке по состоянию на конец 2020 года по сравнению с показателями прошлого года выросли на 29% до 309,5 млрд грн. Количество клиентов физических лиц по итогам года выросла на 1,2 млн, клиентская база предпринимателей увеличилось на рекордные 122 000.

В 2020 году ПриватБанк закрыл 211 отделений.

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Наталия Софиенко

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