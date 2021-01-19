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В 2020 году банки закрыли 868 отделений. Лидирует Ощадбанк

19.01.2021, 11:15
В 2020 году банки закрыли 868 отделений. Лидирует Ощадбанк - Фото
Фото: LIGA.net

В 2020 году банки закрыли 868 отделений в Украине. Общее количество составляет 7134, об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Наибольшее количество отделений за год закрыл Ощадбанк - 490, осталось – 1837. На втором месте ПриватБанк - минус 211 отделений, сталось –1717.

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Райффайзен Банк Аваль сократил 100 отделений. Сейчас их действует 396. У Альфа-Банка стало на 39 отделений меньше, всего осталось – 218. 

У ТАСкомбанка и Сбербанка по минус 16 отделений.

При этом Укргазбанк за год открыл 26 отделений, ПУМБ – 16, Аккордбанк – восемь, А-Банка – семь и Сич открыл шесть отделений.

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Наталия Софиенко
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