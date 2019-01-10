Ощадбанк лидирует по числу закрытых отделений

В четвертом квартале 2018 года количество банковских отделений сократилось на 251 единиц до 8,5 тыс., сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.



По состоянию на 1 января текущего года количество отделений банков составляло 8,5 тыс., тогда как на 1 ноября – 8,76 тыс., на 1 июля – 9,1 тыс. отделений, а на 1 апреля – 9,4 тыс.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 114 отделений, Укрсоцбанка - на 111 отделений, ПриватБанка - на 17 отделений и УкрСиббанка (на 10 отделений), утверждает издание.

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Отмечается, что в первом квартале Ощадбанк сократил количество своих отделений на 78, во втором - на 147, в третьем квартале - на 236.



Наибольший прирост по количеству отделений показали ПУМБ ( +7 отделений), Укрстройинвестбанк ( 5 отделений) и банк Альянс (3 отделения).

По данным НБУ, Ощадбанк обладает наибольшей региональной сетью в Украине - 2,6 тыс. отделений. Далее идут ПриватБанка (2 тыс. отделений), Райффайзен Банк Аваль (503 отделения), УкрСиббанк (300 отделений) и Альфа-Банк (252 отделения).