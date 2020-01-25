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За год украинские банки закрыли 500 отделений. Ощадбанк - лидер

За год украинские банки закрыли 500 отделений. Ощадбанк - лидер
25.01.2020, 12:56

Среди лидеров по закрытию отделений - Ощадбанк, Приват и Проминвест

За 2019 год украинские банки закрыли 507 своих структурных подразделений, их общее количество теперь составляет 8002 единицы. Об этом со ссылкой на данные Национального банка (НБУ) пишет FinClub.

Лидером по количеству закрытых отделений (303) стал государственный Ощадбанк - он сократил их количество до 2327-ми.

На втором месте ПриватБанк - минус 93 отделения. Сейчас их действует 1928. 

На третьем месте - Проминвестбанк, который с начала года закрыл 55 отделений, оставив только одно.

Чуть меньше сокращали количество отделений частные банки с иностранным капиталом: УкрСиббанк из 284 отделениями (-16), Райффайзен Банк Аваль с 496 (-7), Сбербанк (-5).

В то же время ПУМБ за год открыл 28 новых подразделений.

  • На начало 2020-го в Украине насчитывается 75 действующих банков, на два финучреждения меньше чем в начале прошлого года.
  • В планах Ощадбанка - сократить свою сеть примерно на 600 отделений, до 1800-2000.
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