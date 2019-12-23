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Оптимизация. Ощадбанк планирует закрыть до 600 отделений

Оптимизация. Ощадбанк планирует закрыть до 600 отделений
23.12.2019, 12:32

В планах Ощадбанка - сократить и модернизировать сеть отделений

Государственный Ощадбанк планирует сократить сеть с 2400 отделений до 1800-2000. Об этом рассказала глава наблюдательного совета банка Байба Апин в интервью FinClub.

По ее мнению, сеть Ощада слишком разветвленная и неоптимальная по количеству и локациям.

"Физическую сеть филиалов нужно оптимизировать: сокращать и модернизировать. Мы это делаем уже сейчас и продолжим эту работу", - сказала Апин.

На сегодня реконструировали 650 офисов - они работают по современной бизнес-модели, отметила она.

"Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если нам удается перевести на обслуживание в отделение местное предприятие, бюджет или успешного предпринимателя, то отделение остается", - рассказала глава набсовета.

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Ощадбанк
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