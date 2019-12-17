Проблемные госбанки. НБУ опасается за состояние Ощада и Укрэксима

Национальный банк Украины (НБУ) считает состояние госбанков, снижение доходности и судебные процессы по ПриватБанку ключевыми вызовами для финансовой системы страны. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на новый Отчет о финансовой стабильности.

По результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.

В НБУ считают, что они могут потребовать докапитализации в случае неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость низкая, банки уязвимы к возможным кризисам.

НБУ ожидает, что набсоветы Укрэксимбанка и Ощадбанка примут быстрые решения по очистке балансов от неработающих кредитов, изменению бизнес-моделей, оптимизации операционных расходов.

По словам первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой, финансовое состояние госбанков вызывает у НБУ определенное беспокойство из-за низкой эффективности.

"Если большинство банков по итогам стресс-теста продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к стрессам за прибыльность и эффективность деятельности, то такого буфера как прибыль, как операционная эффективность у государственных банков недостаточно", - заявила Рожкова.

По ее словам, это и вопрос процентной политики, и вопрос расходов. "Мы не совсем довольны тем, как госбанки реагируют на снижение ключевой ставки НБУ. Слишком медленно они снижают стоимость ресурсов, а, учитывая их долю на рынке, они на сегодня маркет-мейкеры, поэтому мы с ними работаем", - отметила она.

В НБУ подчеркнули, что в портфелях Ощадбанка и Укрэксимбанка преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

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