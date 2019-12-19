Битва за Ощадбанк. Иск против НБУ рассмотрят в закрытом режиме

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Национального банка Украины о рассмотрении дела по иску экс-главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера против Нацбанка в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 17 декабря состоялось подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску Шевки Аджунера к НБУ.

Аджунер оспаривает решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка. Он подал иск 19 сентября.

"Истец считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и что принято регулятором с превышением своих полномочий", - говорится в сообщении.

На подготовительном заседании суд рассмотрел ходатайство представителя Нацбанка о рассмотрении дела на закрытом заседании и удовлетворил его.

"Во время такого рассмотрения могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается", - уточнили в суде.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка