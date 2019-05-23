Ощадбанк впервые получил независимый набсовет

Кабинет министров обновил наблюдательный совет государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В набсовет банка вошли шесть независимых членов и два представителя государства. Срок полномочий членов наблюдательного совета - три года.

Независимыми членами набсовета Ощадбанка стали: Шевки Аджунер, Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Гринченко, Алексей Резников

От государства в набсовет вошли Дмитрий Власов (от Верховной Рады) и Даниэль Билак (от Кабинета Министров).

К выполнению обязанностей члены набсовета приступят 14 июня 2019 года.

В пресс-службе Ощадбанка сообщили, что это первый случай, когда в набсовете госбанков будет большинство представлено независимыми директорами. Возглавлять набсовет также будет один из независимых директоров, добавили в финучреждении.

"Избрание независимого набсовета позволит ускорить имплементацию утвержденной стратегии развития, повысить эффективность управления рисками, результатом чего будет увеличение доходности и привлекательности Ощадбанка для инвесторов",- заключили в госбанке.