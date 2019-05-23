Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 13:55

Ощадбанк впервые получил независимый набсовет

Ощадбанк впервые получил независимый набсовет

Кабмин обновил набсовет Ощадбанка

Кабинет министров обновил наблюдательный совет государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В набсовет банка вошли шесть независимых членов и два представителя государства. Срок полномочий членов наблюдательного совета - три года.

Независимыми членами набсовета Ощадбанка стали: Шевки Аджунер, Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Гринченко, Алексей Резников

От государства в набсовет вошли Дмитрий Власов (от Верховной Рады) и Даниэль Билак (от Кабинета Министров).

К выполнению обязанностей члены набсовета приступят 14 июня 2019 года.

В пресс-службе Ощадбанка сообщили, что это первый случай, когда в набсовете госбанков будет большинство представлено независимыми директорами. Возглавлять набсовет также будет один из независимых директоров, добавили в финучреждении.

"Избрание независимого набсовета позволит ускорить имплементацию утвержденной стратегии развития, повысить эффективность управления рисками, результатом чего будет увеличение доходности и привлекательности Ощадбанка для инвесторов",- заключили в госбанке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: набсовет ощадбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 