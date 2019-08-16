Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

Первый в истории независимый набсовет Ощадбанка потерял половину членов: НБУ не согласовал пятерых из девяти директоров, в том числе главу НС – известного турецкого финансиста Шевки Аджунера.

Официальная причина – эти люди не прошли проверку Нацбанка на предмет профессиональных качеств, подходящих для работы в госбанке. Но на деле все сложнее: в истории замешаны потенциальный конфликт интересов и непосредственно глава Ощадбанка Андрей Пышный, контракт которого недавно был продлен еще на пять лет.

Что произошло и почему вокруг госбанка снова разворачиваются интриги с околополитическим оттенком?

Реформа барахлит

Обновленный набсовет Ощада просуществовал ровно два месяца: восемь из девяти членов (позже к ним присоединился представитель президента) были презентованы в конце мая, к работе они приступили с 14 июня.

15 августа НБУ отказал в согласовании пятерым из девяти членов НС: Шевки Аджунеру, Алексею Гринченко, Алексею Резникову (все – независимые директора), Дмирию Власову (представитель парламента) и Даниелю Билаку (от Кабмина), которые, по официальной причине, не прошли тестирование и собеседование в Нацбанке.

НБУ обратился в Кабмин (который, как собственник, назначал независимых членов НС) с требованием заменить их другими людьми. Теперь в набсовете Ощада останется 4 человека: независимые Байба Апин, Михаель Вайнштейн и Питер Бриггс, а также представитель президента Владимира Зеленского Юрий Храмов. Минимальный кворум для работы органа – 6 человек.

ЗАЧЕМ ГОСБАНКАМ НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА Согласно редакции закона “О банках и банковской деятельности” от 1999 года набсоветы госбанков составлялись исключительно по принципу политических квот: в них входили по пять человек от Веровной Рады, президента и Кабмина. Закрепленный в законе о политический принцип назначений в госбанках на долгие годы превратил их в “ручных кредиторов”: Ощадбанк и Укрэксимбанк регулярно кредитовали госкомпании и бизнес политиков и приближенных к ним бизнесменов (например, пресловутые солнечные электростанции братьев Клюевых в Крыму, построенные за деньги Ощада). В 2018 году Верховная Рада обновила требование: теперь в НС должно входить девять человек, шесть из них – независимые директора. Государство делегировало наблюдать за работой каждого из своих банков лишь по три человека. На независимые набсоветы госбанков возлагались большие надежды. В мае этого года Кабмин сформировал набсоветы Ощада и Укрэксима, а также обновил НС ПриватБанка. Всех кандидатов подбирали международные рекрутеры: они составляли шорт-листы из 27 кандидатов (по три на каждую позицию), окончательное решение принимало правительсвто. Но это только первый этап: дальше – согласование в НБУ. У регулятора есть своя квалификационная комиссия, в которую не входит ни один из членов правления Нацбанка. Утверждает членов НС – специализированный комитет. Из топ-руководства регулятора в нем участвует только Катерина Рожкова. НБУ принял решение по НС Ощадбанка 15 августа. В этот же день регулятор протестировал членов набсовета Укрэксимбанка (Пауль Торнстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, Юрий Буца, Алла Шульга, Виктория Страхова) – решение объявят в понедельник. На очереди – три новых члена НС Привата: Шерон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Независимость по найму

Первым решением Набсовета Ощадбанка было избрание главой экс-директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, вторым – продление конкракта предправления Ощадбанка Андрея Пышного еще на пять лет. Оба пункта изначально вызывали вопросы.

Ощадбанк стал третьим крупным госпредприятием, в набсовет которого входит Аджунер. До этого он возглавил НС Укрзалізниці и Укренерго. Также финансист входит в набсоветы нескольких турецких компаний и работает в лондонском офисе ЕБРР.

Фактически украинский Кабмин стал одним из ключевых работодателей Аджунера. Согласно его декларации за 2018, в УЗ и Укрэнерго (обе должности занял во второй половине прошлого года) он заработал 3,7 млн грн (около $130 тыс.), за год в ЕБРР – 6,2 млн грн или $220 тыс.

По данным осведомленного собеседника LIGA.net в качестве главы набсовета Ощадбанка Аджунер получал бы около $200 тыс. в год. Таким образом суммарный доход банкира от членства в набсоветах украинских госкомпаний превысил бы зарплату на основном месте работы. В НС Ощадбанка, УЗ и Укрэнерго Аджунер фигурирует как независимый член от украинского государства.

По информации собеседника LIGA.net, знакомого с ходом назначения набсовета Ощада, НБУ изначально не приветствовал кандидатуру Аджунера. Ситуация осложнилась после того, как НС во главе с банкиром без конкурса продлил контракт предправления банка Андрея Пышного: регулятору не понравлось, что члены набсовета умышленно решили обойти требование “реформированного” закона.

“НБУ выражает глубокую обеспокоенность процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным, – говорится в официальном заявлении Нацбанка. – Статьей 7 закона "О банках и банковской деятельности" предусмотрено проведение конкурса на эту должность”.

Почему Пышного назначили вне конкурса? Виновата юридическая колизия: формально глава Ощадбанка не покидал должность, несмотря на истечение контракта, поэтому она не была вакантной, соответственно основания для проведения конкурса отсутствовали, поясняет осведомленный собседеник LIGA.net в одной из госструткур.

Что дальше

Шевки Аджунер и также несогласованный НБУ представитель Кабмина Даниель Билак не ответили на просьбу LIGA.net прокомментировать решение НБУ. Ощадбанк также никак не отреагировал на скандал.

Дальнейшее развитие истории зависит от Кабмина. Нацбанк ожидает, что правительство рассморит вопрос набсовета Ощада "настолько быстро, насколько это возможно", отмечает собеседник в НБУ. Отбор новых членов вернется на этап рассмотрения кандидатов из шорт-листа, который ранее подготовила для Кабмина компания Pedersen and Partners.

“Надеемся, что вопрос решится в течение двух месяцев”, - говорит собеседник LIGA.net в Нацбанке.

История с назначением Пышного зависит от обновленного НС: он должен пересмотреть решения прежнего состава органа и назначить конкрурс, ожидают в НБУ. Андрей Пышный пока остается предправления банка. Но дальше он может претендовать на эту должность только на равне с другими кандидатами.