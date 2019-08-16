НБУ “забанил” Аджунера и еще четверых членов набсовета Ощадбанка

Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета Ощадбанка. Среди них – глава органа Шевки Аджунер, а также представители Верховной Рады и Кабинета министров Дмитрий Власов и Даниель Билак.

“НБУ рассмотрел пакеты документов новоизбранных членов набсовета банка, провел тестирование и собеседования с ними. По результатам оценки соответствия квалификационным требования приянто решение отказать пятерым лицам”, - поясняет регулятор в официальном релизе.

Кроме Аджунера, Власова и Билака отказ получили также независимые члены Алексей Гринченко (замглавы набсовета) и Алексей Резников. При этом Нацбанк согласовал четверых оставшихся кандидатов: независимых директоров Байба Алин, Михаеля Вайнштейна и Питера Бриггса, а также предстаивтеля президента Юрия Храмова.

Из-за того, что большая часть членов набсовета Ощада фактически выбыла, орган потеряет кворум (минимум 6 человек). “НБУ требует заменить несогласованных членов”, - отмечается в релизе. Это должен сделать Кабмин, как собственник банка. Новых членов выберут из шорт-листа, который готовила рекрутинговая компания Pedersen and Partners.