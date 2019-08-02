Пышный останется главой Ощадбанка еще на пять лет

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил полномочия главы правления Андрея Пышного еще на пять лет.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, решение принято по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям.

К оценке правления банка привлекли международную компанию по подбору персонала Pedersen&Partners, в соответствии с международной практикой.

По мнению набсовета, именно работа Пышного способствовала "фундаментальным положительным изменениям в работе банка, внутренних служб, созданию положительного имиджа среди граждан и партнеров, а также возобновила стабильную деятельность".

Согласно законодательству, проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено, отметили в банке.

Финансовые показатели Ощадбанка значительно улучшились в этом году. В первом полугодии чистая прибыль банка составила 124,9 млн грн. Это в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (31 млн грн).