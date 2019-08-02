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02.08.2019, 17:59

Пышный останется главой Ощадбанка еще на пять лет

Пышный останется главой Ощадбанка еще на пять лет

Набсовет Ощадбанка решил продлить контракт нынешнему главе правления

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил полномочия главы правления Андрея Пышного еще на пять лет.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, решение принято по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям.

К оценке правления банка привлекли международную компанию по подбору персонала Pedersen&Partners, в соответствии с международной практикой.

По мнению набсовета, именно работа Пышного способствовала "фундаментальным положительным изменениям в работе банка, внутренних служб, созданию положительного имиджа среди граждан и партнеров, а также возобновила стабильную деятельность".

Согласно законодательству, проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом банка не предусмотрено, отметили в банке.

Финансовые показатели Ощадбанка значительно улучшились в этом году. В первом полугодии чистая прибыль банка составила 124,9 млн грн. Это в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (31 млн грн).

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Теги: Андрей Пышный, Ощадбанк
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