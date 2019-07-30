Чистая прибыль Ощадбанка продолжает стремительно расти

За январь-июнь этого года чистая прибыль Ощадбанка составила 124,9 млн грн. Это в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (31 млн грн).

Согласно отчету банка, опубликованному на сайте, чистый процентный доход за первые шесть месяцев достиг 2,94 млрд грн (в прошлом году - 1,34 млрд грн). Активы банка в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократились почти на 1 млрд грн - до 216,67 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 0,4% - до 198,506 млрд грн, собственный капитал - на 2,4%, до 18,165 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 49,725 млрд грн.

В I квартале прибыль Ощадбанка резко выросла и достигла 70,3 млн грн.

По итогам 2018 года Ощадбанк получил 131,7 млн грн чистой прибыли, что в 4 раза меньше, чем годом ранее (558,5 млн грн).