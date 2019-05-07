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Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли
07.05.2019, 13:55

Прибыль Ощадбанка резко выросла

Прибыль Ощадбанка резко выросла

Прибыль банка за первые три месяца года составила 70,3 млн грн

Ощадбанк в I квартале 2019 получил прибыль в 70,3 млн грн, что на 28,7 млн грн (69%) больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечают в сообщении, чистый комиссионный доход финучреждения за январь-март составил 922,2 млн грн, что на 210,1 млн грн (почти на 30%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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В марте 2019 года банк выполнил свои внешние обязательства на сумму $477 млн.

Напомним, что в марте Ощадбанк выплатил по евробондам $420 млн

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Ощадбанк получил 131,7 млн грн чистой прибыли, что в 4 раза меньше, чем годом ранее (558,5 млн грн).

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Теги: Ощадбанк, прибыль
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