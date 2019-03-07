Ощадбанк выплатил по евробондам $420 млн

Ощадбанк согласно установленному графику перечислил $420 млн по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на $700 млн, что составляет 60% общего объема выпуска. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Вместе с плановым погашением Ощадбанк выплатил и проценты. По условиям выпуска владельцы облигаций получат деньги 11 марта 2019 года, говорится в сообщении.

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В Ощадбанке напоминиают, что эмиссия еврооблигаций состоялась в 2011 году. В 2015 году произошла реструктуризация в рамках программы Международного валютного фонда. Реструктуризация предусматривала, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет, до 2023 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода начиная с сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года, отмечают в Ощадбанке.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк сократил чистую прибыль в четыре раза. По итогам 2018 года банк получил 131,7 млн грн чистой прибыли.