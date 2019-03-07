Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса
07.03.2019, 11:38

Ощадбанк выплатил по евробондам $420 млн

Ощадбанк выплатил по евробондам $420 млн

Выплыты были осуществлены согласно графику и составили 60% от общего объема выпуска еврооблигаций

Ощадбанк согласно установленному графику перечислил $420 млн по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на $700 млн, что составляет 60% общего объема выпуска. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Вместе с плановым погашением Ощадбанк выплатил и проценты. По условиям выпуска владельцы облигаций получат деньги 11 марта 2019 года, говорится в сообщении.

Реклама

В Ощадбанке напоминиают, что эмиссия еврооблигаций состоялась в 2011 году. В 2015 году произошла реструктуризация в рамках программы Международного валютного фонда. Реструктуризация предусматривала, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет, до 2023 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода начиная с сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года, отмечают в Ощадбанке.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк сократил чистую прибыль в четыре раза. По итогам 2018 года банк получил 131,7 млн грн чистой прибыли.

Реклама

Отправить:
Распечатать:
Теги: еврооблигации, погашение кредита
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 