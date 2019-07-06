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06.07.2019, 15:26

Кабмин утвердил членов набсоветов трех госбанков от президента

Кабмин утвердил членов набсоветов трех госбанков от президента

Кабмин назначил трех членов набсоветов Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка по квоте президента

Кабинет министров утвердил независимых членов набсоветов Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по квоте президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат Павел Ризаненко в Facebook.

"Президент определился со своими представителями в наблюдательных советах государственных банков (зависимые члены): Укрэксимбанк - Виктория Страхова, Ощадбанк - Юрий Храмов, ПриватБанк - Юлия Мецгер", - написал он.

У Храмова, Страховой и Мецгер уже есть опыт работы в госбанках.

Виктория Страхова до 2017 года была корпоративным секретарем Приватбанка, а также проектным менеджером реформ финансового сектора. Юрий Храмов с октября 2016 по сентябрь 2017 года работал в Укргазбанке заместителем председателя правления. Юлия Мецгер с октября 2017 года работала юристом в Укрэксимбанке.

Напомним, Кабмин утвердил наблюдательные советы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка 22 мая за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

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Теги: набсоветы госбанков
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