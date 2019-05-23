Госбанки получили новые набсоветы. Кто эти люди?

Кабинет министров Украины назначил новые независимые наблюдательные советы в государственные Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПриватБанк.

Как сообщает пресс-служба Минфина, кандидаты прошли строгий отбор. Из 632 заявок кадровые агентства отобрали 18 лучших независимых. Еще по одному назначили Верховная Рада и Кабмин. Кто они?

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"Очень приятно видеть, что столько специалистов чрезвычайно высокого профессионального уровня приняли участие в конкурсе. Это свидетельствует о хороших перспективах развития наших банков и правильность пути реформирования государственного банковского сектора, который мы избрали", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.