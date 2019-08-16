НБУ обвинил Ощадбанк в нарушениях при переизбрании Пышного

Национальный банк (НБУ) "выражает глубокую обеспокоенность" процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

НБУ, поясняя свою позицию, ссылается на статью 7 закона "О банках и банковской деятельности", которой предусмотрено проведение конкурса на эту должность.

"Мы настаиваем на неукоснительном следовании духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках", - приводятся слова замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

По мнению регулятора, независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены.

"И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", - отмечает Рожкова.

Свою позицию Нацбанк намерен довести до Кабинета министров.

По словам источника LIGA.net в топ-менеджменте НБУ, пока решение о назначении Пышного отменять не будут. Ожидается, что его пересмотрит новый состав набсовета и "приведет его в соответствие с требованиями закона".