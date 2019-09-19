Экс-глава ЕБРР в Украине подал иск против Нацбанка

Бывший глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер подал иск против Национального банка Украины (НБУ) в Окружной административный райсуд Киева. Он хочет отменить решение НБУ об отказе в согласовании его на должности главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда, Аджунер считает решение НБУ предвзятым, незаконным и принятым регулятором с превышением своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по делу.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка