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Экс-глава ЕБРР в Украине подал иск против Нацбанка

Экс-глава ЕБРР в Украине подал иск против Нацбанка
19.09.2019, 17:18

Аджунер оспаривает отказ НБУ в его назначении в Ощадбанк

Бывший глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер подал иск против Национального банка Украины (НБУ) в Окружной административный райсуд Киева. Он хочет отменить решение НБУ об отказе в согласовании его на должности главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда, Аджунер считает решение НБУ предвзятым, незаконным и принятым регулятором с превышением своих полномочий.

Суд решает вопрос об открытии производства по делу.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка

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