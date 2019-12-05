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Кабмин завершил формирование набсовета Ощадбака

Кабмин завершил формирование набсовета Ощадбака
05.12.2019, 08:34

Наблюдательный совет Ощадбака провел первые заседания и выбрал председателя

Кабинет министров Украины назначил Тараса Кириченко членом наблюдательного совета государственного АО Ощадбанк по квоте от правительства.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, наблюдательный совет Ощадбанк является сложившимся и состоит из девяти членов.

В частности шесть членов являются независимыми, три члена - представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

В пресс-службе Ощадбанка сообщают, что обновленный совет начал работу и избрал своим главой Байбу Апин, а ее заместителем - Игоря Митюкова.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

 

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Ощадбанк набсовет наблюдательный совет
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