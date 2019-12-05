Кабмин завершил формирование набсовета Ощадбака

Кабинет министров Украины назначил Тараса Кириченко членом наблюдательного совета государственного АО Ощадбанк по квоте от правительства.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, наблюдательный совет Ощадбанк является сложившимся и состоит из девяти членов.

В частности шесть членов являются независимыми, три члена - представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

В пресс-службе Ощадбанка сообщают, что обновленный совет начал работу и избрал своим главой Байбу Апин, а ее заместителем - Игоря Митюкова.

Кабмин утвердил наблюдательный совет Ощадбанка 22 мая 2019 года за исключением члена по квоте президента.

19 сентября Национальный банк согласовал независимых членов Байбу Апин, Питера Бриггса, Михаэля Вайнштейна и представителя государства по квоте президента Юрия Храмова.

Однако 29 сентября правительство прекратило полномочия нескольких независимых членов и представителей государства в набсовета банка из-за того, что их кандидатуры не согласовал Нацбанк.

20 ноября Кабмин назначил новых независимых членов: Янне Харьюнпаа, Хуана Энрике Переса Калоти и Игоря Митюкова.

На прошлой неделе на должность члена набсовета Ощадбанка от Верховной Рады избрана Юлия Пашко.

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