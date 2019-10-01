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Кабмин прекратил полномочия членов набсоветов Ощада и Укрэксима

Кабмин прекратил полномочия членов набсоветов Ощада и Укрэксима
01.10.2019, 08:19

Правительство досрочно прекратило полномочия несогласованных с НБУ членов набсоветов двух госбанков

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия пяти членов наблюдательного совета Ощадбанка и одного - Укрэксимбанка.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, решение принято в соответствии с требованиями Закона Украины "О банках и банковской деятельности" на основании того, что кандидатуры не были согласованы Национальным банком Украины.

15 августа Нацбанк отказал в согласовании на должность членов наблюдательного совета Ощадбанка: Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена наблюдательного совета Укрэксимбанка.

В Кабмине отмечают, что претенденты прошли все этапы конкурсного отбора, тестирования, и собеседования. "Конкурс состоялся в полном соответствии с требованиями законодательства Украины и с участием представителей международных финансовых организаций (Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, IFC) ", - говорится в сообщении. Кроме того, правительство утвердило решение конкурсной комиссии по этим кандидатам.

Однако, руководствуясь Законом, Кабмин "вынужден досрочно прекратить полномочия этих членов наблюдательного совета". 

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