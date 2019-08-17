Западные партнеры вмешались в конфликт НБУ с набсоветом Ощадбанка

Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) заняли сторону Национального банка Украины (НБУ) в конфликте с набсоветом Ощадбанка. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Facebook старшим советником ЕБРР по внешним связям Антоном Усовым.
"Национальный банк Украины утверждает выдвинутые кандидатуры в состав наблюдательных советов банков. Следовательно, обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, которая включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их соответствия всем требованиям законодательства. Для независимых членов наблюдательных советов упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7 (закона "О банках" - ред.), также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в выполнении его обязанностей в этой сфере", - говорится в заявлении.
Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка