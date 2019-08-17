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Западные партнеры вмешались в конфликт НБУ с набсоветом Ощадбанка

Западные партнеры вмешались в конфликт НБУ с набсоветом Ощадбанка
17.08.2019, 15:06

МВФ, ЕБРР и ВБ поддержали действия Нацбанка

Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) заняли сторону Национального банка Украины (НБУ) в конфликте с набсоветом Ощадбанка. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Facebook старшим советником ЕБРР по внешним связям Антоном Усовым.

"Национальный банк Украины утверждает выдвинутые кандидатуры в состав наблюдательных советов банков. Следовательно, обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, которая включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их соответствия всем требованиям законодательства. Для независимых членов наблюдательных советов упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7 (закона "О банках" - ред.), также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в выполнении его обязанностей в этой сфере", - говорится в заявлении.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

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Андрей Пышный НБУ Ощадбанк набсовет ощадбанка
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