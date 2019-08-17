Западные партнеры вмешались в конфликт НБУ с набсоветом Ощадбанка

Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) заняли сторону Национального банка Украины (НБУ) в конфликте с набсоветом Ощадбанка. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Facebook старшим советником ЕБРР по внешним связям Антоном Усовым.

"Национальный банк Украины утверждает выдвинутые кандидатуры в состав наблюдательных советов банков. Следовательно, обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, которая включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их соответствия всем требованиям законодательства. Для независимых членов наблюдательных советов упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7 (закона "О банках" - ред.), также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в выполнении его обязанностей в этой сфере", - говорится в заявлении.

16 августа НБУ дисквалифицировал пятерых членов набсовета Ощадбанка во главе с Шевки Аджунером, бывшим главой представительства ЕБРР в Украине. Причина - несоответствие квалификационным требованиям. Также у НБУ есть претензия к процедуре переизбрания набсоветом главы Ощадбанка Андрея Пышного.

Набсовет Ощадбанка назвал действия НБУ "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления".

Для Шевки Аджунера это была бы уже третья должность в набсоветах крупных украинских госкорпораций. Две остальные компании - традиционные клиенты Ощадбанка.

Пышный был назначен главой правления Ощада в 2014 году, до внедрения реформы корпоративного управления в госбанках, которая предусматривает конкурс на эту должность. В начале августа набсовет без проведения конкурса решил продолжить контракт с Пышным еще на пять лет.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

