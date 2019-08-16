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“НБУ нарушил закон”. Ощадбанк о дисквалификации членов набсовета

“НБУ нарушил закон”. Ощадбанк о дисквалификации членов набсовета
16.08.2019, 21:54

В госбанке подозревают руководство НБУ в предвзятости к предправления Андрею Пышному

Большинство членов Наблюдательного совета Ощадбанка выступили с совместным заявлением о решении НБУ дисквалифицировать пятерых из девяти членов органа.

“Причиной дисквалификации пяти высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным”, - заявили члены набсовета Ощада.

15 августа НБУ отказал в согласовании пятерым из девяти членов НС: Шевки Аджунеру, Алексею Гринченко, Алексею Резникову (все – независимые директора), Дмирию Власову (представитель парламента) и Даниелю Билаку (от Кабмина), которые, по официальной причине, не прошли тестирование и собеседование в Нацбанке.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

Под заявлением членов набсовета Ощада, текст которого есть в распоряжении LIGA.net, подписалось восемь из девяти директоров госбанка (исключение - представитель президента Владимира Зеленского Юрий Храмов), в том числе те, кого НБУ согласовал на должностях членов НС. Все они голосовали за продление контракта с Пышным без конкурса.

“В связи с отсутствием обоснованных причин для отстранения его от должности НС воспользовался своими исключительными полномочиями и продолжил контракт с Пышным, что соответствке уставом банка, который был утвержден НБУ. Если бы мы не одобрили эту оценку, то одобрили бы открытый конкурс для поиска нового председателя правления, поскольку эта должность стала бы вакантной”, - говорится в заявлении.

  • НБУ обратился в Кабмин, который, как собственник, назначал независимых членов НС, с требованием заменить их другими людьми. Теперь в набсовете Ощада останется 4 человека: независимые Байба Апин, Михаель Вайнштейн и Питер Бриггс, а также  Храмов. Новых членов, вероятно, назначит уже новый Кабмин.
  • Обновленный набсовет Ощада просуществовал ровно два месяца: восемь из девяти членов (позже к ним присоединился представитель президента Храмов) были презентованы в конце мая, к работе они приступили с 14 июня. Аджунер - единственный известный иностранец среди них.
  • Дисквалифицированный глава набсовета Ощада Шевки Аджунер возглавляет также набсоветы двух других крупных госкорпораций.
  • Андрей Пышный работает в Ощадбанке с 2014 года и планирует остаться до 2022, но это не точно.
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Андрей Пышный шевки аджунер набсовет ощадбанка
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