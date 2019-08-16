“НБУ нарушил закон”. Ощадбанк о дисквалификации членов набсовета

Большинство членов Наблюдательного совета Ощадбанка выступили с совместным заявлением о решении НБУ дисквалифицировать пятерых из девяти членов органа.

“Причиной дисквалификации пяти высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным”, - заявили члены набсовета Ощада.

15 августа НБУ отказал в согласовании пятерым из девяти членов НС: Шевки Аджунеру, Алексею Гринченко, Алексею Резникову (все – независимые директора), Дмирию Власову (представитель парламента) и Даниелю Билаку (от Кабмина), которые, по официальной причине, не прошли тестирование и собеседование в Нацбанке.

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Под заявлением членов набсовета Ощада, текст которого есть в распоряжении LIGA.net, подписалось восемь из девяти директоров госбанка (исключение - представитель президента Владимира Зеленского Юрий Храмов), в том числе те, кого НБУ согласовал на должностях членов НС. Все они голосовали за продление контракта с Пышным без конкурса.

“В связи с отсутствием обоснованных причин для отстранения его от должности НС воспользовался своими исключительными полномочиями и продолжил контракт с Пышным, что соответствке уставом банка, который был утвержден НБУ. Если бы мы не одобрили эту оценку, то одобрили бы открытый конкурс для поиска нового председателя правления, поскольку эта должность стала бы вакантной”, - говорится в заявлении.