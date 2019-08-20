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НБУ не согласовал одиозного главу набсовета Укрэксимбанка

НБУ не согласовал одиозного главу набсовета Укрэксимбанка
20.08.2019, 12:13

Торстен Пауль, которого связывают с Азаровым и Курченко, не прошел собеседование с НБУ

обновлено

Национальный банк Украины (НБУ) отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка Торстена Пауля, сообщил источник LIGA.net в НБУ.

По его словам, Пауль не прошел собеседование с Нацбанком.

Обновлено: Пресс-служба регулятора сообщает, что Пауль не соответствует квалификационным требованиям. 

Среди других членов набсовета согласованы кандидатуры Виктории Страховой (представитель от президента Владимира Зеленского) и Юрия Буцы (представитель от Кабмина).

Прошли собеседование также независимые директора Оляна Гордиенко и Сергей Коновец. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам.

Решение по остальным четверым членам набсовета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования, отмечают в Нацбанке.

  • Торстен Пауль был избран главой набсовета Укрэксима 8 июля. Его кандидатура была отобрана Кабинетом министров, где заявили, что Пауль "имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в таких компаниях, как Volksbank и Deutsche Bank, с 2017 года - председатель совета директоров Банка РБК в Казахстане".
  • По данным Центра противодействия коррупции, Пауль "долгое время работал доверенным лицом в семье Азаровых и в Курченко". "Именно Пауль Торстен до сих пор значится руководителем австрийской компании Geolog Oil & Gas Trading GmbH. Эта компания официально поставляла топливо на немецкие заправки Курченко Sparschwein Gas. Geolog Oil & Gas Trading зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы Курченко и [Алексея, сына Николая] Азарова в Вене", - заявили там.
  • Как писали DW, Пауль не задекларировал Geolog Oil&Gas Trading Limited. В Нацбанке и Минфине сообщили изданию, что проверяют эту информацию.
  • Ранее НБУ не согласовал главу и четверых членов набсовета Ощадбанка. Об этом читайте здесь: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка
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