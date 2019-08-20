НБУ не согласовал одиозного главу набсовета Укрэксимбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка Торстена Пауля, сообщил источник LIGA.net в НБУ.

По его словам, Пауль не прошел собеседование с Нацбанком.

Обновлено: Пресс-служба регулятора сообщает, что Пауль не соответствует квалификационным требованиям.

Среди других членов набсовета согласованы кандидатуры Виктории Страховой (представитель от президента Владимира Зеленского) и Юрия Буцы (представитель от Кабмина).

Прошли собеседование также независимые директора Оляна Гордиенко и Сергей Коновец. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам.

Решение по остальным четверым членам набсовета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования, отмечают в Нацбанке.