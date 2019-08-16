Офшоры и скандальные связи: что скрывает глава Укрэксимбанка - DW

Новый глава наблюдательного совета Укрэксимбанка Торстен Пауль не задекларировал принадлежащую ему кипрскую компанию Geolog Oil&Gas Trading Limited. Об этом пишет DW со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы из кипрского реестра компаний.

Как отмечается, Торстен Пауль указал в декларации при трудоустройстве в Укрэксимбанк, что работает на венскую компанию Geolog Oil and Gas Trading GmbH Торстен. За 2018 год на должности исполнительного директора он заработал 5,3 млн грн.

При этом Торстен Пауль не указал, что владеет кипрской фирмой, которая почти полностью повторяет название австрийской компании, которой он руководит, - Geolog Oil & Gas Trading Limited.

На письменный запрос о назначении кипрской компании Пауль не ответил. Без ответа остался и вопрос о бенефициаре компании - лица, получающего доходы от ее деятельности, т.к. бенефициаром и номинальным владельцем бывают разные люди.

Торстен Пауль 8 июля был избран главой набсовета государственного Укрэксимбанка.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк написала в Facebook, что Пауль "долгое время работал доверенным лицом в семье Азаровых и у Курченко". "Именно Пауль Торстен до сих пор значится руководителем австрийской компании GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH. Эта компания официально поставляла топливо на немецкие заправки Курченко Sparschwein Gas. Geolog Oil & Gas Trading зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы Курченко и [Алексея, сына Николая] Азарова в Вене", - отметила Каленюк.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, комментируя эту информацию отметила, что у НБУ есть предостережения не только к членам набсовета Укрэксимбанка. "Предлагаю дать нам время сделать свою работу качественно и принять взвешенное и правильное решение", - сказала Рожкова.

Министр финансов Оксана Маркарова в комментарии DW сказала, что министерство направило запрос на членов наблюдательного совета по выяснению данной информации, а также в Национальный банк Украины и в НАПК. "Мы ожидаем результат и соответственно на реагирование наблюдательного совета и НБУ на эту ситуацию , которая беспокоит нас, ведь высокая репутация и независимость членов совета очень важна для реформы государственного банкинга", - заверила Маркарова.