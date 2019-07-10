Набсовет Укрэксимбанка возглавил человек Курченко и Азарова - ЦПК

8 июля в Киеве состоялось первое заседание нового наблюдательного совета Укрэксимбанка. Председателем коллегиального органа управления государственного банка избран Торстен Пауль, заместителем - Стивен Фишер. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Как отмечает Finbalance, в Кабинете министров заявляли, что Торстен Пауль "имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в таких компаниях, как Volksbank и Deutsche Bank, с 2017 года - председатель совета директоров Банка РБК в Казахстане".

Торстен Пауль был назначен Кабмином по результатам отбора кандидатов на должности независимых членов в набсовет Укрэксимбанка компанией по подбору персонала Уорд Хауэл Украины, которая была определена "на конкурсной основе при участии международных организаций".

При этом исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк написала в Facebook, что Пауль Торстен "долгое время работал доверенным лицом в семье Азаровых и в Курченко".

"Именно Пауль Торстен до сих пор значится руководителем австрийской компании GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH. Эта компания официально поставляла топливо на немецкие заправки Курченко Sparschwein Gas. Geolog Oil & Gas Trading зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы Курченко и [Алексея, сына Николая] Азарова в Вене. Дойче Велле не раз писали о четкой связи возглавляемой Торстеном фирмы Geolog с австрийско-немецкими схемами Азарова-Курченко", - отметила Каленюк.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, комментируя эту информацию отметила, что НБУ предостережение не только к членам наблюдательного совета Укрэксимбанка.

"Окончательное согласование действительно за НБУ и мы действительно имеем достаточно рычагов... Мы еще не осуществляли согласования членов Наблюдательного совета ни Укрэксимбанка, ни Ощадбанка... Процесс согласования помимо прочего предполагает тщательное изучение документов, которых, кстати, от Укрэксимбанка мы еще не получил... Предлагаю дать нам время сделать свою работу качественно и принять взвешенное и правильное решение", - сказала Рожкова.