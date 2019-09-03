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Члены набсовета Ощадбанка будут судиться с НБУ

Члены набсовета Ощадбанка будут судиться с НБУ
03.09.2019, 11:55

Отстраненные члены набсовета Ощадбанка планируют оспорить решение регулятора в суде

Члены наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых отклонил Национальный банк, планирует отстаивать свою репутацию в суде. Об этом в комментарии ЭП заявил член наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунер.

По его словам, решение НБУ является необоснованным и не соответствует установленным процедурам и нормам надлежащего государственного управления.

Об этом якобы свидетельствует непрозрачность этого решения, в котором единственным обоснованием указано негативные результаты собеседования, считает Аджунер.

"Трудно представить себе большую бесконтрольность и превосходство. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", - заявил он.

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шевки аджунер набсовет ощадбанка
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