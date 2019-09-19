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НБУ утвердил членов набсоветов трех госбанков

НБУ утвердил членов набсоветов трех госбанков
19.09.2019, 19:16

Нацбанк согласовал членов наблюдательных советов ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка

Национальный банк Украины полностью утвердил членов наблюдательного совета ПриватБанка, набсоветы Укрэксимбанка и Ощадбанка еще недоформированы.

Как сообщает пресс-служба НБУ, что утвержденные кандидатуры были отобраны по результатам тестирований и собеседований, проведенных Квалификационной комиссией с участием правления НБУ.

В набсовет ПриватБанка утверждены: председатель совета Шэрон Искья, независимые деректоры Эран Кляйн, Надир Шейх, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик; представитель государства по квоте президента Юлия Мецгер.

В Нацбанке уточнили, что кандидатуры членов совета - представителей государства Артема Шевалева и Сергея Алексеенко были согласованы ранее, они занимают свои должности непрерывно.

"Все девять членов наблюдательного совета ПриватБанка прошли согласования Национальным банком, и ее уже полностью сформирован", - говорится в сообщении НБУ.

В набсовет Укрэксимбанка согласованы в качестве независимых директоров Стивен Фишер, Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитри Чичли.

Ранее Нацбанк согласовал Викторию Страховую (представитель государства по квоте Президента) и Юрия Буца (представителя государства от Кабинета Министров Украины) как членов набсовета банка и отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка Торстена Пауля.

Кандидатуры независимых директоров - членов наблюдательного совета Укрэксимбанка Аллы Шульги и Оляны Гордиенко еще находятся на рассмотрении.

"Наблюдательный совет Укрэксимбанка также почти полностью сформирована - согласование ожидают 2 из 9 членов, кандидатуры которых сегодня находятся на рассмотрении в Национальном банке. Кроме того, Национальный банк ожидает замены кандидатуры члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" вместо господина Торстена Пауля, которому было отказано в согласовании", - уточняют в НБУ.

В набсовет Ощадбанка утверждены в качестве независимых директоров Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн; представитель государства по квоте Президента Юрий Храмов.

Ранее Нацбанк по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям членов набсовета Ощадбанка отказал в согласовании Шевка Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (независимый директор), Дмитрию Власову (представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (представитель от Кабинета Министров Украины).

Кандидатуры всех членов наблюдательного совета Ощадбанка были рассмотрены Национальным банком, и регулятор ожидает замены пяти отклоненных кандидатур членов набсовета. 

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ “забанил” набсовет госбанка

После проведения реформы корпоративного управления в государственных банках в 2018 году наблюдательные советы этих банков должны состоять из девяти человек, шесть из которых являются независимыми директорами, один - представителем по квоте президента, один - от Кабинета министров и один от Верховной Рады. Претенденты на должности независимых членов набсовета государственного банка определяются по конкурсу. Члены набсоветов должны также быть согласованы НБУ. В случае несогласия кандидатуры члена набсовета Нацбанк вправе потребовать изменения кандидатуры, согласно Закону "О банках и банковской деятельности".
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