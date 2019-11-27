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Избраны члены набсоветов двух госбанков от Верховной Рады

Избраны члены набсоветов двух госбанков от Верховной Рады
27.11.2019, 13:08

Профильный парламентский комитет избрал членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 26 ноября избрал еще двух членов наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом пишет FinClub.

По результатам конкурсного отбора от парламента на должность члена набсовета государственного Ощадбанка избрана - Юлия Пашко, Укрэксимбанка - Дмитрий Карпюк.

Таким образом, набсовет Укрэксимбанка полностью сформирован. В Ощадбанке еще должны утвердить кандидатуру от Кабинета министров.

В набсовет Укрэксимбанка ранее назначены Стивен Фишер, Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитрий Чичли, Ульяна Гордиенко, Ласло Урбан, Викотрия Страховая, Юрий Буц. 

В состав набсовета Ощадбанка вошли  Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Юрий Храмов, Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калоти, Игорь Митюков.

 

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Ощадбанк набсовет Укрэксимбанк
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