Избраны члены набсоветов двух госбанков от Верховной Рады

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 26 ноября избрал еще двух членов наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом пишет FinClub.

По результатам конкурсного отбора от парламента на должность члена набсовета государственного Ощадбанка избрана - Юлия Пашко, Укрэксимбанка - Дмитрий Карпюк.

Таким образом, набсовет Укрэксимбанка полностью сформирован. В Ощадбанке еще должны утвердить кандидатуру от Кабинета министров.

В набсовет Укрэксимбанка ранее назначены Стивен Фишер, Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитрий Чичли, Ульяна Гордиенко, Ласло Урбан, Викотрия Страховая, Юрий Буц.

В состав набсовета Ощадбанка вошли Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Юрий Храмов, Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калоти, Игорь Митюков.