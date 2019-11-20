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Кабмин назначил новых членов набсоветов двух госбанков

Кабмин назначил новых членов набсоветов двух госбанков
20.11.2019, 16:31

Правительство назначило новых независимых членов в набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабинет министров Украины назначил троих независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка и одного в Укрэксимбанк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В набсовет Ощадбанка вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калоти, Игорь Митюков. Независимым членом набсовета Укрэксимбанк назначен Ласло Урбан.

Набсовет Ощадбанка

29 сентября правительство прекратило полномочия нескольких членов набсоветов этих банков. Решение принято на основании того, что Национальный банк Украины не утвердил кандидатуры этих людей.

Как отмечают в Мифине, конкурсная комиссия определила новых претендентов из кандидатов, отобранных компаниями по подбору персонала и в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 27.03.2019 №267. Эти кандидатуры утверждены Кабмином. 

Сейчас из девяти членов в набсовет Ощадбанка назначены семь, в Укрэксимбанке - восемь человек.

Набсовет Укрэесимбанка

  • Членов Ощадбанка представили в конце мая, к работе они приступили с 14 июня. Однако в августе НБУ не согласовал пятерых из девяти членов набсовета Ощада, в том числе главу – известного турецкого финансиста Шевки Аджунера. Официальная причина – эти люди не прошли проверку НБУ.

О том, почему НБУ не согласовал кандидатов в набсовет Ощабданка, читайте: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" набсовет государственного банка состоит из девяти членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена - представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады. Срок полномочий членов набсовета составляет три года.

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Ощадбанк набсовет Укрэксимбанк
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