Кабмин назначил новых членов набсоветов двух госбанков

Кабинет министров Украины назначил троих независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка и одного в Укрэксимбанк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В набсовет Ощадбанка вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калоти, Игорь Митюков. Независимым членом набсовета Укрэксимбанк назначен Ласло Урбан.
29 сентября правительство прекратило полномочия нескольких членов набсоветов этих банков. Решение принято на основании того, что Национальный банк Украины не утвердил кандидатуры этих людей.
Как отмечают в Мифине, конкурсная комиссия определила новых претендентов из кандидатов, отобранных компаниями по подбору персонала и в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 27.03.2019 №267. Эти кандидатуры утверждены Кабмином.
Сейчас из девяти членов в набсовет Ощадбанка назначены семь, в Укрэксимбанке - восемь человек.
О том, почему НБУ не согласовал кандидатов в набсовет Ощабданка, читайте: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка
В сентябре НБУ утвердил в набсовет Ощадбанка в качестве независимых директоров Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн; представитель государства по квоте президента Юрий Храмов.
Тогда же были утверждены и члены набсовета Укрэксимбанка: Стивен Фишер, Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитрий Чичли. Ранее Нацбанк согласовал Викторию Страховую (представитель государства по квоте президента) и Юрия Буца (представителя государства от Кабмина) как членов набсовета банка и отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, председателя наблюдательного совета Укрэксимбанка Торстена Пауля.