“Дочка” госбанка РФ оставила только одно отделение в Украине

Проминвестбанк, который принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, с января 2020 года будет обслуживать клиентов-юрлиц в Левобережном отделении на бульваре Перова, 28 в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

В пресс-службе банка агентству Интерфакс-Украина уточнили, что это единственное отделение, которое продолжит работу в стране.

С октября 2019-го банк закрыл шесть филиалов по Украине.

Согласно данным Национального банка, в начале года сеть Проминвеста насчитывала 56 отделений.

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