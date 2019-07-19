Группа Приват выставила на аукцион "дочку" российского банка

Компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка, который раньше принадлежал российскому Внешэкономбанку.

Как сообщается на сайте биржи ПФТС, аукцион планируется провести 28 августа 2019 года. На продажу выставлены 5 080 310 373 акции ПАО Проминвестбанк (99,7726% уставного капитала).

Первоначальная стоимость пакета – 532,98 млн грн.

Как отмечает finclub, Иитория взыскания акций банка началась в мае 2018 года. Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.

Согласно сообщению суда, иск подали экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или ПриватБанком.

5 сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

Верховный Суд 25 января 2019 года принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации". Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику - Российской Федерации".

В июне 2019 года российский госбанк ВЭБ (Внешэкономбанку принадлежало 99,7726% акций Проминвестбанка) подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. По мнению ВЭБ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. ВЭБ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку.

Ранее ВЭБ призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка.