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19.07.2019, 08:54

Группа Приват выставила на аукцион "дочку" российского банка

Группа Приват выставила на аукцион "дочку" российского банка

Аукцион планируется провести 28 августа на бирже ПФТС. На продажу выставлен контрольный пакет акций ПАО Проминвестбанк

Компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка, который раньше принадлежал российскому Внешэкономбанку.

Как сообщается на сайте биржи ПФТС, аукцион планируется провести 28 августа 2019 года. На продажу выставлены 5 080 310 373 акции ПАО Проминвестбанк (99,7726% уставного капитала).

Первоначальная стоимость пакета – 532,98 млн грн.

Как отмечает finclub, Иитория взыскания акций банка началась в мае 2018 года. Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.

Согласно сообщению суда, иск подали экс-глава ПриватБанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или ПриватБанком.

5 сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

Верховный Суд 25 января 2019 года принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации". Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику - Российской Федерации".

В июне 2019 года российский госбанк ВЭБ (Внешэкономбанку принадлежало 99,7726% акций Проминвестбанка) подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. По мнению ВЭБ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. ВЭБ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку.

Ранее ВЭБ призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка.

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Теги: Проминвестбанк, ВЭБ
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